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İzmir’de ’dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 00:30
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu havada vurdu. Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi. Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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İzmir’de ’dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı
İzmir’de ’dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı
İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı
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