11 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir'de doktorları bile şoke eden olay! Kulak çubuğuyla gözünden çıkardı... Hala yaşıyordu
İzmir'de doktorları bile hayrete düşüren bir olay yaşandı. 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner, gözünde yanma ve kızarma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerçek, mikroskop altında anlaşıldı. Bakın gözünden çıkan hangi canlı çıktı…