11 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de doktorları bile şoke eden olay! Kulak çubuğuyla gözünden çıkardı... Hala yaşıyordu

İzmir'de doktorları bile şoke eden olay! Kulak çubuğuyla gözünden çıkardı... Hala yaşıyordu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2022 12:22
İzmir'de doktorları bile hayrete düşüren bir olay yaşandı. 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner, gözünde yanma ve kızarma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerçek, mikroskop altında anlaşıldı. Bakın gözünden çıkan hangi canlı çıktı…
Gözünden çıkan doktoru bile şoke etti GÖZÜNDEN ÇIKAN DOKTORU BİLE ŞOKE ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kulak çubuğuyla gözünden çıkardı!
Kulak çubuğuyla gözünden çıkardı!
O ilimizde korkunç görüntüler
O ilimizde korkunç görüntüler
Kamyonun çarptığı araçta bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı araçta bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Evin bahçesinde yılan operasyonu
Evin bahçesinde yılan operasyonu
8 yıl geçti acısı hala taze!
8 yıl geçti acısı hala taze!
İtinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü
İtinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü
Ünlü iş insanı ve eşi sürat teknesi kazasında...
Ünlü iş insanı ve eşi sürat teknesi kazasında...
Görüntülediği çığın altında kaldı
Görüntülediği çığın altında kaldı
Minibüste açık kapı faciası
Minibüste açık kapı faciası
Sel sonrası temizlik çalışması!
Sel sonrası temizlik çalışması!
Ciğeri, burma kadayıfıyla meşhur kent
Ciğeri, burma kadayıfıyla meşhur kent
Geceyi aydınlatan görüntü
Geceyi aydınlatan görüntü
Daha Fazla Video Göster