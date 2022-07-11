İzmir'de doktorları bile şoke eden olay! Kulak çubuğuyla gözünden çıkardı... Hala yaşıyordu

İzmir'de doktorları bile hayrete düşüren bir olay yaşandı. 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner, gözünde yanma ve kızarma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerçek, mikroskop altında anlaşıldı. Bakın gözünden çıkan hangi canlı çıktı…

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