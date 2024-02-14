14 Şubat 2024, Çarşamba
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İzmir'de direksiyon başında uçucu madde çeken sürücü yakalandı
İzmir'de otomobil kullandığı esnada uçucu madde çeken sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki ilk ifadesinde ailevi sorunlardan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.