18 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış 3 insan cesedi bulundu

İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış 3 insan cesedi bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2023 14:25
İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Bir köy hikayesi…
Bir köy hikayesi…
24 ilçeyi il olma heyecanı sardı
24 ilçeyi il olma heyecanı sardı
YKS’de sıra ikinci oturumda
YKS'de sıra ikinci oturumda
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Park etmek isterken pastaneye daldı
Park etmek isterken pastaneye daldı
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Kalyon Vakfı’ndan ’Vaniköy’ paylaşımı
Kalyon Vakfı'ndan 'Vaniköy' paylaşımı
Şehit Necmettin Öğretmen dualarla anıldı
Şehit Necmettin Öğretmen dualarla anıldı
Başkent’in orta yerinde köy yaşamı
Başkent'in orta yerinde köy yaşamı
YKS’nin TYT oturumu tamamlandı
YKS'nin TYT oturumu tamamlandı
Daha Fazla Video Göster