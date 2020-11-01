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İzmir'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
Dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yardımlarla herkesin takdirini kazanan Türkiye'deki yardım kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından acıları hafifletmek için seferber oldu.
Bir olduğumuzda...
İzmir'de depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Şimdi sıra bizde..
Etiketimiz: #BirOlunca
Başladık
Bir olunca aşamayacağımız engel yok...
Desteklerimizi esirgemeyelim..
Devlet millet el ele...
Bir olduğumuzda...
El ele verdiğimizde...
Aşamayacağımız engel yok...
#BirOlunca