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İzmir’de depremin çocuklarda bıraktığı izler siliniyor

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Giriş: 07.11.2020 13:36
Güncelleme:07.11.2020 13:38
İzmir’de felaketi yaşayanlara yönelik devlet her türlü imkanı seferber etmiş durumda. İzmir’de çadır kentlerde kalan minikler Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle acılarını unutmaya çalışıyorlar. Burada yapılanları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Gülcan anlattı. İşte tüm detaylar…
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