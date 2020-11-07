İzmir’de depremin çocuklarda bıraktığı izler siliniyor

İzmir’de felaketi yaşayanlara yönelik devlet her türlü imkanı seferber etmiş durumda. İzmir’de çadır kentlerde kalan minikler Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle acılarını unutmaya çalışıyorlar. Burada yapılanları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Gülcan anlattı. İşte tüm detaylar…