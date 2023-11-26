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İzmir'de deniz taştı! Antalya ve İstanbul'da fırtına etkili oluyor... A Haber ekipleri bölgede

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 08:57
İzmir'de sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Denizde taşmalar meydana geldi. A Haber ekipleri bölgeden sıcak gelişmeleri aktardı.
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