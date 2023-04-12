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İzmir’de darbedilen kadından ilginç hareket! Dayak yediği kocasını polise vermemek için…

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2023 15:26
İzmir'de dün gece saatlerinde bir kadın, bebek arabasındaki çocuğunun gözleri önünde kocası olduğu öğrenilen bir kişi tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kocasını gözaltına almak istemesi üzerine direnen kadın, polis memurlarına sözlü saldırıda da bulundu. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...
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