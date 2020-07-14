İzmir'de darbe destekçilerinin saldırısına uğrayan müezzin o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı

İzmir Narlıdere'de görevli müezzin Mehmet Kuzgun 15 Temmuz gecesinde sela okuduğu için darbe destekçilerinin saldırısına uğramıştı. Kuzgun, o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Kuzgun, "Ezanlardan rahatsız olan kişiler gelip bizi darp etti. 'Bu darbeyi önleyemeyeceksiniz. Biz bu darbeyi yapacağız. Siz vatan hainisiniz' dediler bize... Ezanlardan ve selalardan rahatsız olanlara lanet ediyoruz. Bu ezanlar, selalar susmayacak inşallah." dedi.

FETÖ'cü hainlerin darbeye kalkıştığı 15 Temmuz gecesinde İzmir Narlıdere'de Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevli olan müezzin Mehmet Kuzgun o kara gecede yaşadıklarını anlattı.

"BU DARBEYİ YAPACAĞIZ ÖNLEYEMEYECEKSİNİZ"

Kuzgun, yarım saat boyunca kaldırım taşlarıyla darbe destekçilerinin kendisini darp ettiğini ifade etti. Darbe destekçilerinin camiye de zarar verdiğini camlarını kırdığını ve ayakkabılarla camiye girdiğini ifade eden Kuzgun, "Ezanlardan rahatsız olan kişiler gelip bizi darp etti. 'Bu darbeyi önleyemeyeceksiniz. Biz bu darbeyi yapacağız. Siz vatan hainisiniz' dediler bize... Ezanlardan ve selalardan rahatsız olanlara lanet ediyoruz. Bu ezanlar, selalar susmayacak inşallah." dedi.

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