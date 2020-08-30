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İzmir’de CHP'li Selçuk Belediyesinden Romanların çadırına mühür
11 ay önce İzmir’in Selçuk ilçesine yerleşen Roman aileler bugünlerde dertli. Hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman ailelerin çadırları mühürlendi ceza kesildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında aktardı.
11 ay önce İzmir'in Selçuk ilçesine yerleşen Roman aileler bugünlerde dertli. Hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman ailelerin çadırları mühürlendi ceza kesildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında aktardı.
CHP'Lİ SELÇUK BELEDİYESİ ÇADIRLARA NEDEN MÜHÜR VURDU?
Orada yaşayan bir vatandaş, "Selçuk Belediyesi tarafından çadırlarımız 1 ay kadar önce mühürlendi sebebini bilmiyorum. Kızılay çadırına dahil mühür vuruldu. Bizim hiç kimseye zararımız olmadı. Geçimimizi hasırcılık ve sepetçilikle sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.