İzmir’de CHP'li Selçuk Belediyesinden Romanların çadırına mühür

11 ay önce İzmir’in Selçuk ilçesine yerleşen Roman aileler bugünlerde dertli. Hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman ailelerin çadırları mühürlendi ceza kesildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında aktardı.

11 ay önce İzmir'in Selçuk ilçesine yerleşen Roman aileler bugünlerde dertli. Hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman ailelerin çadırları mühürlendi ceza kesildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında aktardı.

CHP'Lİ SELÇUK BELEDİYESİ ÇADIRLARA NEDEN MÜHÜR VURDU?

Orada yaşayan bir vatandaş, "Selçuk Belediyesi tarafından çadırlarımız 1 ay kadar önce mühürlendi sebebini bilmiyorum. Kızılay çadırına dahil mühür vuruldu. Bizim hiç kimseye zararımız olmadı. Geçimimizi hasırcılık ve sepetçilikle sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.