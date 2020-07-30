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İzmir'de CHP'li belediyenin koku duyarsızlığı! Kirlilik ve koku isyan ettirdi

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Giriş: 30.07.2020 15:29
İzmir Adliye Sarayı yakınındaki Manda Çayı'ndan yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Kirlilik nedeniyle CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, probleminin çözülmesini istiyor. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, canlı yayında aktardı.

İzmir Adliye Sarayı yakınındaki Manda Çayı'ndan yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Kirlilik nedeniyle CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, probleminin çözülmesini istiyor. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, canlı yayında aktardı.

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