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İzmir’de çevirme yapan polis ölümden döndü: O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 28.01.2022 16:40
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan çevirme noktasında görev yapan bir polis, hızlı giren bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaşın araç kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay bu sabah saat 09.10 sıralarında, İzmir - Manisa yolu, Karaçam trafik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre kontrol noktasında görev yapan bir polis memuru araçları kontrol ettiği sırada, hafif ticari bir araç çevirme noktasına girdi. Polis memurunun yolda olduğunu son anda fark eden araç sürücüsü ani bir manevra yaptı; polis memuru da aracın önünden bir anda kenara kaçtı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan polis memuru şok yaşadı.

O anlar kamerada

Yaşanan olay, hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde hafif ticari aracın çevirme noktasına girmesi, polis memurunu sonda fark ederek manevra yapması ve polisin korkuyla kenara sıçradığı anlar yer aldı.
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