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İzmir'de 'camilerden müzik çalma' skandalında yeni gelişme

İHA
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Giriş: 06.06.2022 18:39
İzmir Torbalı’da, merkezi ezan sistemine giriş yaparak, 4 caminin hoparlöründen müzik yayını skandalına imza atan şahsın, elektronik teknisyeni F.G. olduğu tespit edildi. Yakalanan F.G., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada yayılan videoda, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 4 caminin hoparlöründen, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' parçası çalınmıştı.
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