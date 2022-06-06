06 Haziran 2022, Pazartesi
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İzmir'de 'camilerden müzik çalma' skandalında yeni gelişme
İzmir Torbalı’da, merkezi ezan sistemine giriş yaparak, 4 caminin hoparlöründen müzik yayını skandalına imza atan şahsın, elektronik teknisyeni F.G. olduğu tespit edildi. Yakalanan F.G., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada yayılan videoda, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 4 caminin hoparlöründen, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' parçası çalınmıştı.