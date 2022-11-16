16 Kasım 2022, Çarşamba
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İzmir’de çam fıstığı hasadı başladı! Fiyatı altınla yarışıyor
İzmir'in Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başlarken, boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağacına tırmanan üreticiler, kozalak topluyor. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, son yıllarda verimi düşen çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi.