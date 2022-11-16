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İzmir’de çam fıstığı hasadı başladı! Fiyatı altınla yarışıyor

DHA
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Giriş: 16.11.2022 15:43
İzmir'in Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başlarken, boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağacına tırmanan üreticiler, kozalak topluyor. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, son yıllarda verimi düşen çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi.
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