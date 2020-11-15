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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

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Giriş: 15.11.2020 15:37
Güncelleme:15.11.2020 16:27
İzmir'de depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentte çalışmalar sürüyor. 10 gün sonunda tamamlanması planlanan konteyner kente farklı şehirlerden konteyner evler gelmeye devam ediyor. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların konaklaması için konteyner kent kurulması kararı alınmıştı. Konteyner kent için Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ait olan 46 bin metrekarelik alan AFAD'a tahsis edildi. Alanın tahsisinin ardından AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri desteğiyle çalışma başlatıldı. Çalışmalar yaklaşık 100 personel ve çok sayıda iş makinasıyla hızla sürdürülüyor. Bir yandan alt yapı çalışmalarının sürdüğü konteyner kente diğer yandan da birçok şehirden konteyner evler gelmeye devam ediyor. İlk etapta 21 bin metrekarelik alan üzerine 550 adet konteyner ev kurulması planlanan araziye şu ana kadar 88 adet konteyner ulaştı. Bir adet hol, bir adet oda ve bir adet duş bölümünden oluşan konteyner evlerde 5 kişilik bir aile barınabilecek. Konteyner kentteki çalışmaların 10 gün sonunda tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, çalışmaların devam ettiği konteyner kente İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da ziyarette bulundu. Arazide çalışan yetkili personelden bilgi alan Çataklı, araziyi gezerek incelemelerde bulundu.

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