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İzmir'de bulundu! Tam 6,5 metre genişliğinde... 8 bin 200 yıl öncesine ait

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Giriş: 24.08.2023 15:08
İzmir Bornova'da bulunan Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 8 bin 200 yıl öncesine ait olan tarihi bir su kanalı bulundu. Kanalın 6,5 metre genişliğinde olduğu tespit edilirken, tarihin ilk su kanallarından biri olduğu öğrenildi.
İzmir’de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
İzmir'de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
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