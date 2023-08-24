İzmir'de bulundu! Tam 6,5 metre genişliğinde... 8 bin 200 yıl öncesine ait

İzmir Bornova'da bulunan Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 8 bin 200 yıl öncesine ait olan tarihi bir su kanalı bulundu. Kanalın 6,5 metre genişliğinde olduğu tespit edilirken, tarihin ilk su kanallarından biri olduğu öğrenildi.