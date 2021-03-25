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İzmir'de bitmeyen yol çalışması çileye döndü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak beldesinde yol çalışmaları deyim yerindeyse çileye döndü. Alt yapısı 7 ay önce tamamlanmasına rağmen, yollardaki çukurların kapanmaması tepkilere neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.
Kemalpaşa Ulucak'taki yollar yaklaşık bir buçuk yıldır kapatılmıyor. Alt yapı çalışması biteli 7 ay olmasına rağmen yollar bir türlü yapılmıyor. Kemalpaşa'da köstebek yuvasına dönen yollar vatandaşı çileden çıkardı. Çukurlar o kadar derinleşti ki içine çocuk bile girdi görüntüler isyan ettirdi.