İzmir'de bitmeyen yol çalışması çileye döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak beldesinde yol çalışmaları deyim yerindeyse çileye döndü. Alt yapısı 7 ay önce tamamlanmasına rağmen, yollardaki çukurların kapanmaması tepkilere neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.

Kemalpaşa Ulucak'taki yollar yaklaşık bir buçuk yıldır kapatılmıyor. Alt yapı çalışması biteli 7 ay olmasına rağmen yollar bir türlü yapılmıyor. Kemalpaşa'da köstebek yuvasına dönen yollar vatandaşı çileden çıkardı. Çukurlar o kadar derinleşti ki içine çocuk bile girdi görüntüler isyan ettirdi.