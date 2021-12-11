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İzmir’de bitmeyen 'kötü koku' sorunu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2021 21:31
Güncelleme:11.12.2021 21:32
Son dönemlerde İzmirlileri adeta 'canından bezdiren' kötü koku sorunu kent genelinde tüm etkisiyle devam ediyor. Peki, bu kokunun kaynağı ne? Bölgeye gidelim. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Doğan Yaşar aktardı.
İzmir’de bitmeyen ’kötü koku’ sorunu
İzmir’de bitmeyen 'kötü koku' sorunu
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