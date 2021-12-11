11 Aralık 2021, Cumartesi
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İzmir’de bitmeyen 'kötü koku' sorunu
Son dönemlerde İzmirlileri adeta 'canından bezdiren' kötü koku sorunu kent genelinde tüm etkisiyle devam ediyor. Peki, bu kokunun kaynağı ne? Bölgeye gidelim. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Doğan Yaşar aktardı.