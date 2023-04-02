İzmir’de bitmeyen kentsel dönüşüm problemi

Fay hatları üzerine kurulu olan İzmir'de kentsel dönüşüm oldukça önemli. Ancak Büyükşehir Belediyesi gerekli adımları atmadığı için sorun yıllardır çözülemiyor. Gaziemir ilçesi sakinleri ise senelerdir hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm nedeniyle mağduriyetlerini dile getiriyor.

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