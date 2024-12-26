İzmir’de bisikletli tacizci genç kadına kabusu yaşattı: Ekipler kısa sürede yakaladı

İzmir'de kaldırımda yürüyen kadına bisikletiyle geçerken tacizde bulunan 27 yaşındaki şüpheli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin güvenlik kamera görüntülerinden kimliğinin belirlendiği öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde genç bir kadın, sokakta yürürken bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle tacize uğradı. Olay, 23 Aralık günü meydana geldi ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

26 yaşındaki N.Ş., sokakta yürüdüğü sırada bisikletli bir kişinin tacizine maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran genç kadın, olayın ardından çevredeki iş yerlerine giderek güvenlik kamerası kayıtlarını topladı.

N.Ş., yaşadığı taciz sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bisikletli şahsın genç kadının arkasından yaklaşıp elle taciz ettiği anlar net bir şekilde görüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından kimliği belirlenen tacizciyi yakalamak için çalışmalarına başladı. Olay, mahallede büyük tepki toplarken, çevre sakinleri kadınlara yönelik bu tür saldırıların son bulmasını talep etti.

Yetkililer, zanlının yakalanması için soruşturmanın devam ettiğini belirtti. N.Ş.'nin cesareti ve delil toplama çabası, kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarının adli mercilere taşınmasında örnek bir davranış olarak değerlendirildi.