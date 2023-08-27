27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

İzmir'de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2023 20:00
Youtube üzerinden yayın bir sosyal medya kanalının İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Ahlaksız söylemlerde bulunan kadına, sosyal medyada vatandaşlardan yoğun tepki gösterildi.
İzmir’de sokak röportajında skandal!
İzmir'de sokak röportajında skandal!
Antalya’da ‘Tarzan’ adam alarmı
Antalya’da ‘Tarzan’ adam alarmı
Fatih’te otoparka silahlı saldırı kamerada
Fatih'te otoparka silahlı saldırı kamerada
Silivri’de büfeye silahlı saldırı anı kamerada
Silivri'de büfeye silahlı saldırı anı kamerada
Tur otobüsü, evin bahçesine devrildi 24 yaralı
Tur otobüsü, evin bahçesine devrildi 24 yaralı
Neye uğradığını şaşırdı! Onlarcası...
Neye uğradığını şaşırdı! Onlarcası...
Taşı toprağı “Altın”
Taşı toprağı “Altın”
Sürü halinde köye indiler
Sürü halinde köye indiler
Ataşehir’da kovalamaca kamerada
Ataşehir'da kovalamaca kamerada
Tekne alabora oldu: 1 ölü
Tekne alabora oldu: 1 ölü
1 milyon sterlinlik kaza! 9 lüks otomobil...
1 milyon sterlinlik kaza! 9 lüks otomobil...
Kadiköy’de ilginç kavga kamerada
Kadiköy'de ilginç kavga kamerada
Daha Fazla Video Göster