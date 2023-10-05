İzmir’de belediye tesisinden denize kanalizasyon mu akıtılıyor?

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşme Reisdere Arıtma Tesisi'nden denize arıtılmayan kanalizasyon akıyor. Bu da denizde kirliliğe neden oluyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.

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