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İzmir'de belediye otobüsünde bıçaklama anı kamerada

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Giriş: 09.12.2023 13:02
Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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