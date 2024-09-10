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İzmir’de belediye 1,8 milyon TL’lik kirlilik cezası

İzmir’de belediye 1,8 milyon TL’lik kirlilik cezası

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 12:07
İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL’lik para cezası kesildi. Ayrıntıları aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, “Geçtiğimiz ay Bayraklı sahilde binlerce ölü balık bulundu. Belediye ekipleri günlerce o balıkları temizlemek için uğraştı. Ardında Çevre Bakanlığı buradaki balık ölümleri ile ilgili bir faaliyet başlattı.” dedi.
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