İzmir’de belediye 1,8 milyon TL’lik kirlilik cezası

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL’lik para cezası kesildi. Ayrıntıları aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, “Geçtiğimiz ay Bayraklı sahilde binlerce ölü balık bulundu. Belediye ekipleri günlerce o balıkları temizlemek için uğraştı. Ardında Çevre Bakanlığı buradaki balık ölümleri ile ilgili bir faaliyet başlattı.” dedi.

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