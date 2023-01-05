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İzmir’de balıkçıların ağına 2 tonluk köpekbalığı takıldı

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Giriş: 05.01.2023 16:45
İzmirli bir balıkçının ağına 2 ton ağırlığında köpekbalığı takıldı. Köpekbalığının nesli tükenme tehlikesi altındaki büyük camgöz olduğu öğrenildi.
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