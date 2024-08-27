27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir'de baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı

İzmir'de baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 11:59
İzmir'de bir baba 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp intihara kalkıştı. Evlatlarını öldüren baba ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir’de baba vahşeti!
İzmir'de baba vahşeti!
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
Mangal keyfi 400 bin liraya patladı!
Mangal keyfi 400 bin liraya patladı!
Bekir Yunus Uçar’a veda
Bekir Yunus Uçar'a veda
Narin’den 7 gündür haber yok
Narin'den 7 gündür haber yok
İstanbul’da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
Daha Fazla Video Göster