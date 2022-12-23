İzmir’de apartmanda esrarengiz sesler! Sakinleri seslerden huzursuz

İzmir Bayraklı'daki bir apartmanda, nereden geldiği belirlemeyen sesler korku ve paniğe neden oldu. 2 hafta önce başlayan sesler nedeniyle apartman sakinleri gözüne uyku girmiyor.

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