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İzmir’de apartmanda esrarengiz sesler! Sakinleri seslerden huzursuz

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 12:03
İzmir Bayraklı'daki bir apartmanda, nereden geldiği belirlemeyen sesler korku ve paniğe neden oldu. 2 hafta önce başlayan sesler nedeniyle apartman sakinleri gözüne uyku girmiyor.
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Apartmanda esrarengiz sesler!
Apartmanda esrarengiz sesler!
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