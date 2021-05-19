İzmir'de annesini bıçaklayıp 2 kişiyi öldüren şahıs kaçarken kameraya yakalandı!

İzmir'de dün saat 12.15 sıralarında Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki pide salonunda garsonluk yapan annesi 40 yaşındaki Ayten Çakır’ı yaralayıp, aynı mekanda şef garson olan annesinin sevgilisi Behçet Marangoz ile market sahibi Hasan Türk’ü (43) öldüren Ç.B. (19) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.