İzmir'de akıllara durgunluk veren görüntü! Vinç operatörünün sorumsuzluğu pes dedirtti

İzmir'de bir şantiye alanında iş güvenliği kuralları hiçe sayıldı. Vinç operatörü inşaat işçisini beton kovasıyla metrelerce yükseğe çıkardı. Üstelik operatör o anları kaydedip bir de sosyal medya hesabından paylaştı.

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