21 Mayıs 2022, Cumartesi
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İzmir'de aile faciası! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı.