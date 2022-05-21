21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de aile faciası! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü

İzmir'de aile faciası! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 16:59
İzmir'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı.
5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü
5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Reha Özcan köpeklerin saldırısına uğradı!
Reha Özcan köpeklerin saldırısına uğradı!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan Adana’da
Başkan Erdoğan Adana'da
Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
Türkiye bu tokatı konuştu! Açıklaması şoke etti
Türkiye bu tokatı konuştu! Açıklaması şoke etti
Antalya’da Ukraynalı baba dehşeti
Antalya’da Ukraynalı baba dehşeti
Antalya’da dehşet! 2 çocuğunu öldürdü
Antalya'da dehşet! 2 çocuğunu öldürdü
40 yıldır ekilmeyen araziler tohumla buluştu
40 yıldır ekilmeyen araziler tohumla buluştu
Kadıköy’de esrarengiz cinayet! Diş hekimi ofisinde ölü bulundu
Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi ofisinde ölü bulundu
Gürültülü düğün şikayetine giden polislere saldırı
Gürültülü düğün şikayetine giden polislere saldırı
Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu
Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu
Daha Fazla Video Göster