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27.12.2019
İzmir'de ağaçlandırma seferberliği! Yanan ormanlar yeniden yeşillendiriliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz yaz medyana gelen ve 5 gün süren orman yangınında yüzlerce alan yanarak kül olmuştu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yeniden ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Yıl sonuna kadar İzmir geneline 10 milyon fidanın dikilmesi planlanıyor.
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