İzmir'de ağaçlandırma seferberliği! Yanan ormanlar yeniden yeşillendiriliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz yaz medyana gelen ve 5 gün süren orman yangınında yüzlerce alan yanarak kül olmuştu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yeniden ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Yıl sonuna kadar İzmir geneline 10 milyon fidanın dikilmesi planlanıyor.