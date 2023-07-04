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İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 'makas' kazasında yeni detay! 'Olay yerine geldi, eserini gördü'

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Giriş: 04.07.2023 14:57
İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin yakınları sürücüye tepki gösterdi. Kazada kayınbiraderi Özcan Özer'in de aralarında bulunduğu 4 yakınını kaybeden İsmail Girgin (53), Kazaya neden olan sürücü sağındaki araca makas atarken, toplayamayıp, hakimiyeti kaybetmiş. Kayınbiraderimin otomobiline çarpıp, adeta Azrail'in önüne atmış. Bir aileyi yok etti. Bir evden 4 cenaze çıktı. En ağır cezayı almasını istiyorum dedi.
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