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İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 14.05.2022 01:34
Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...
İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem
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