İzmir’de 3’ü kadın 4 kişi neden öldürdüler

İzmir Bayraklı'da 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişi, bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu. Şüpheli şahsı ekipler tarafından yakalama çalışmaları sürüyor. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20'de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu. Açıklamada, cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.