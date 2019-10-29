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29.10.2019

İzmir'de 29 Ekim coşkusu... 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı |Video

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında iki bin gönüllü aynı anda zeybek oynadı. Ödemiş ilçesindeki gerçekleşen etkinlik drone ile havada görüntülendi.

İzmir Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllü aynı anda zeybek oynadı.

Cumhuriyetin 96. yılında Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi tarafından kent merkezindeki Saraçoğlu Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte 2 bin gönüllü efe, saat 09.30'dan itibaren zeybek oynadı. Günlerdir hazırlıkları süren, Ödemiş Belediyesinin de destek verdiği dev gösteri için Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 500 metrelik bölümdeki gösteri için kaldırımlar ve balkonlar tribüne dönüştü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen zeybek gösterisine üzerinde Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtlerle katılan gönüllüler büyük alkış aldı.

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