28 Aralık 2022, Çarşamba
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İzmir’de 2 çocuk annesini boğazından keserek öldürmüştü! Cani eşin ifadesi kan dondurdu
İzmir'de 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurhan Fırat, eşi Ahmet Fırat tarafından boğazından kesilerek canice katledildi. Tutuklu Ahmet Fırat’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Fırat, “Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı" dediği öğrenildi.