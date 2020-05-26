İzmir'de 15 Temmuz gecesi darp edilen müezzinden müzik yayınına tepki: Camiler Allah'ın evidir |Video

İzmir'de geçtiğimiz hafta camilerden müzik yayını yapılmış ve Müslümanlar provoke edilmeye çalışılmıştı. Yaşanan skandalla ilgili CHP İzmir eski il başkanı Banu Özdemir tutuklanmıştı. Bu provokasyonun bir benzeri 15 Temmuz gecesi kentin Narlıdere ilçesinde yaşanmıştı. O gece sela okuduğu için darp edilen müezzin A Haber'e konuştu, "Camiler Allah'ın evi olduğu için ben böyle şeyleri şahsen kınıyorum. Bunları yapmak doğru değildir." ifadeleriyle yaşana olayla ilgili tepkisini dile getirdi.

İzmir'de cami hoparlöründen yapılan müzik yayınlarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Çirkin sabotaj akıllara 15 Temmuz darbe girişimini getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun, sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce darp edilmişti.

15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını "Bize çok büyük saldırdılar camiye saldırdılar caminin camlarını kırdılar bizlere çok büyük taşlarla darp ettiler." diyerek anlatan Kuzgun, bugünlerde yaşanan camilerden müzik yayını skandalıyla ilgili provokasyona dikkat çekti.

Kuzguni, "Onlar bizlere darbe yapmak istiyorlar ama Müslümanlar uyanıktır, Müslümanlar kolay kolay aldanmaz. Camiler Allah'ın evi olduğu için ben böyle şeyleri şahsen kınıyorum. Bunları yapmak doğru değildir." ifadeleriyle yaşana olayla ilgili tepkisini dile getirdi.