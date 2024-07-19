19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir'de 12 ilçede veteriner müdürlüğü yok

İzmir'de 12 ilçede veteriner müdürlüğü yok

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2024 15:16
İzmir'in otuz ilçesinden 12 ilçesinde veteriner işleri müdürlüğü olmadığı ortaya çıktı. Hatta hayvanlara dikiş atacak iğne iplik bile bulundurulmadığı öğrenildi. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
İzmir’de 12 ilçede veteriner müdürlüğü yok
İzmir'de 12 ilçede veteriner müdürlüğü yok
Emekli aylığına zam ne zaman hesaba yatar?
Emekli aylığına zam ne zaman hesaba yatar?
Özel okullarda 50 bin tl’ye varan kitap ücreti
Özel okullarda 50 bin tl'ye varan kitap ücreti
Elektrik faciasında 14 tutuklama
Elektrik faciasında 14 tutuklama
İzmir’deki ormanlardan yürek yakan görüntüler
İzmir'deki ormanlardan yürek yakan görüntüler
THY seferlerini iptal etti
THY seferlerini iptal etti
Dünya genelinde sistemler çöktü!
Dünya genelinde sistemler çöktü!
Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü!
Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü!
Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında
Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında
Tarihi Yıldız Sarayı müze oluyor
Tarihi Yıldız Sarayı müze oluyor
13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu
13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu
Sinan Ateş davasında yeni gelişme
Sinan Ateş davasında yeni gelişme
Daha Fazla Video Göster