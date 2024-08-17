17 Ağustos 2024, Cumartesi
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İzmir yangınında birçok ev zarar gördü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, ev ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün akşam saatlerinde kente gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, Seyirtepe'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada alevlerin şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi. Ülke genelindeki yangınlarla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, yurt genelinde meydana gelen 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını söyledi.