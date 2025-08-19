İzmir ve Uşak’ta su kesintisi! Vatandaş 6 saat susuz kalıyor

İzmir'de sıkılıkla su şebeke altyapısına bağlı arızalar meydana geliyor. Hal böyle olunca da merkez ilçelerde geceden sabaha 6 saatlik su kesintisi uygulanıyor. Uşak'ta ise durum daha vahim noktalara ulaştı. Kenti besleyen Küçükler Barajı'nın kuruması nedeniyle evlere günde yalnızca 6 saat su verilebiliyor. Adana'da da barajlarda su seviyeleri büyük ölçüde düştü.

