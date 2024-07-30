30 Temmuz 2024, Salı
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İzmir Urla'da orman yangını!
Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildiği öğrenildi. .