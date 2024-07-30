30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir Urla'da orman yangını!

İzmir Urla'da orman yangını!

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 21:43
Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildiği öğrenildi. .
İzmir Urla’da orman yangını!
İzmir Urla'da orman yangını!
Ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı!
Ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı!
Kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Emekliler yurtlarda ücretsiz konaklıyor!
Emekliler yurtlarda ücretsiz konaklıyor!
Osmaniye bamya üretiminde ilk sırada!
Osmaniye bamya üretiminde ilk sırada!
Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!
Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!
İstanbul köylerinde hayvancılık!
İstanbul köylerinde hayvancılık!
İHA’lar için hava otoyolu kuruldu!
İHA’lar için hava otoyolu kuruldu!
O dilencinin sırrı ortaya çıktı! 10 bin TL toplamıştı...
O dilencinin sırrı ortaya çıktı! 10 bin TL toplamıştı...
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı
Kadını uzun namlulu silahla vurdu
Kadını uzun namlulu silahla vurdu
Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler!
Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler!
Daha Fazla Video Göster