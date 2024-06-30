30 Haziran 2024, Pazar
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İzmir Torbalı'daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 4 ölü 35 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde patlama meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır." dedi.