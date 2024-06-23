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İzmir otoyolunda dönüş yoğunluğu var mı?

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 12:12
Tatilin son gününde İzmir otoyolunda dönüş yoğunluğu var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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