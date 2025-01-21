21 Ocak 2025, Salı

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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: ’Yılın iş adamı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 'Yılın iş adamı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 00:51
İzmir'de iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini yasa dışı yollarla devralan ve şirket sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon liralık kamu zararına neden olan, 180 milyon lira karşılığında da kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirdiği ileri sürülen yönetim kurulu başkanı ile 4 kişi tutuklandı.
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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: ’Yılın iş adamı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı
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