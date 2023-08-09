İzmir Menemen’de iki kardeş acımasızca darp edildi! Kolu kırık kafasında 5 dikiş var | İşte o anlar…

İzmir'in Menemen ilçesinde market işleten iki kardeş ile toptancı firma çalışanları arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Biri kız iki kardeş toptancılar tarafından darbedildi.

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