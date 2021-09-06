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İzmir Menemen'de düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü! 20 kişi yaralandı

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Giriş: 06.09.2021 00:42
İzmir’in Menemen ilçesinde, düğüne giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kayarak 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

İzmir Menemen'deki korkunç kaza, akşam saatlerinde, Asarlık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, düğüne giden vatandaşları taşıyan F.P. idaresindeki 35 M 9396 plakalı servis minibüsü, freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken, evde hasar oluştu.

Kazada ev halkından yaralanan olmazken, olay sonrasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi ambulanslara alınarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

"YARALILARI ÇIKARTIP AMBULANS ÇAĞIRDIK"

Olay yaşandığı sırada komşusunda olduğunu belirten bina sakinlerinden Yakup Işık, "Ben bu apartmanda oturuyorum. Olay anında yukarıda komşunun evindeydim. Sesi duyunca aşağıya indik. Yaralıları çıkartıp, ambulans çağırdık. Çok fazla yaralı vardı, biz minibüsün içerisinden 8 kişi çıkardık. Yaşlılar ve çocuklarda vardı aracın içerisinde. Şuan apartman girişi kapalı durumda, apartmanın giriş kapısı da kırılmış vaziyette. Çok şükür olayda ölüm meydana gelmedi" dedi.

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