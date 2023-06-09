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İzmir körfezi'nde kirlilik artıyor

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Giriş: 09.06.2023 16:11
İzmir Körfezi’ndeki kötü koku ve kirlilik artık tehlikeli bir boyuta ulaştı. 8 Haziran’da, yani dün de arabalı vapur karaya oturdu. Peki bunun sebebi körfezdeki kirlilik mi? Detayları a Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
İzmir körfezi’nde kirlilik artıyor
İzmir körfezi'nde kirlilik artıyor
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