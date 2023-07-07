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İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

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Giriş: 07.07.2023 11:35
Bir süredir İzmir Körfezi'ndeki içleri acısı görüntü Türkiye'nin gündeminde. Sıklıkla görülen deniz marulu, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, ciddi oranda arttı. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nün 3'te 1'i deniz maruluyla kaplandı. Her yıl kasım, nisan ve mayıs aylarında görülen deniz marulunun artık kronikleştiğini ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Son 2 yıldır hiç kalkmadı. Bu yıl plankton patlamalarını gördük. Bunlar 2000 yılı öncesi gördüğümüz olaylardır. Balık ölümlerini de gördük. Kirli bir körfezdeki olabilecek her şeyi biz gördük. Körfez risk altında.” diye konuştu.
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