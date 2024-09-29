İzmir Körfezi'nde bilindik manzara: Yine binlerce ölü balık görüldü

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle felaketin boyutu gün geçtikçe artıyor. Karşıyaka ilçesinde binlerce ölü balık kıyaya vururken, su yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülendi. Diğer yandan, sahilde bulunan vatandaşlar ise pis koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.