29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir Körfezi'nde bilindik manzara: Yine binlerce ölü balık görüldü

İzmir Körfezi'nde bilindik manzara: Yine binlerce ölü balık görüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2024 18:34
İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle felaketin boyutu gün geçtikçe artıyor. Karşıyaka ilçesinde binlerce ölü balık kıyaya vururken, su yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülendi. Diğer yandan, sahilde bulunan vatandaşlar ise pis koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.
Manisa’da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!
Uşak’ta orman yangını!
Uşak'ta orman yangını!
İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!
İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!
Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da!
Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da!
İzmir Körfezi’nde binlerce ölü balık görüldü
İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık görüldü
Sabiha Fazile İbrahim son yolculuğuna uğurlandı
Sabiha Fazile İbrahim son yolculuğuna uğurlandı
Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki
Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki
Evlilik Okulu’nda 462 çift daha sertifikasını aldı
Evlilik Okulu'nda 462 çift daha sertifikasını aldı
Kırmızı ışık ihlali feci kazayı beraberinde getirdi
Kırmızı ışık ihlali feci kazayı beraberinde getirdi
Bayburt’ta silajlık mısır hasadı başladı
Bayburt'ta silajlık mısır hasadı başladı
’İyilik Gemisi’ Somali yolunda
'İyilik Gemisi' Somali yolunda
Trafik kazasında vefat eden teğmen toprağa verildi
Trafik kazasında vefat eden teğmen toprağa verildi
Daha Fazla Video Göster