29 Eylül 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İzmir Körfezi'nde bilindik manzara: Yine binlerce ölü balık görüldü
İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle felaketin boyutu gün geçtikçe artıyor. Karşıyaka ilçesinde binlerce ölü balık kıyaya vururken, su yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülendi. Diğer yandan, sahilde bulunan vatandaşlar ise pis koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.