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İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 13:36
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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